Эффективные народные подкормки для помидоров, чтобы росли здоровыми и давали хороший урожай

Зольная подкормка делается так: на 10 л воды добавляем стакан порошка, поливаем этой жидкостью помидорные грядки.

Дрожжевое удобрение готовим из сухих дрожжей и сахара. На 10 л воды добавляем 2 больших ложки сахара, пакетик дрожжей. Воду берем теплую. На куст уходит пол литра.

Удобряем томаты навозом. На пол ведра коровяка берем столько же воды. Настаиваем неделю. Опять разбавляем водой: один к десяти. Поливаем под корень по пол литра на растение.

Крапивная подкормка делается неделю. На 10 л воды добавляем третью часть ведра крапивы. Укрываем крышкой, держим в тепле 7-10 дней.

Разбавляем готовый настой: на литр - 10 литров воды. Поливаем по куст по 1-2 литра.