Проверенные растворы для защиты капустных кочанов от огородных вредителей: советы бывалых дачников

Вот такой рецепт от блошки рекомендуют опытные садоводы. Берем 10 л воды, доливаем туда большую ложку 70% столового уксуса. Теперь обрабатываем посадки.

Еще одно действенное средство. На три литра чистой воды добавляем всю бутылочку настойки валерианы. Туда же вливаем немного жидкого мыла. Это поможет побороть гусениц на капусте.

А этот раствор помогает от самых разных паразитов. На полную большую лейку воды добавляем 3 столовые ложки нашатыря. Поливаем наши растения.

Бонус-совет для лучшего завязывания кочанов: на ведро чистой воды вносим 40 капель йода. Поливаем по верху кочанов.