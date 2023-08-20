Опытный огородник рассказал про нормы полива для огородных растений

Огурцы любят обильное увлажнение под корень. Дождевание можно проводить утром или вечером. Нельзя позволять корням оголяться.

Капуста нуждается в обильном поливе, он сокращается только перед сбором урожая. В обратном случае кочаны трескаются.

Помидорам необходим умеренный поливы. Стараемся не пересушивать землю при цветении, чтобы не опадали завязи. Когда созревают плоды, полив нужно сильно сократить, иначе они будут невкусными и водянистыми.

Морковку и свеклу поливаем после посева семян очень обильно. Потом мульчируем. Взошедшие ростки поливаем лейкой с распылителем. Хватит раза в неделю. Если даем воды мало, корнеплоды будут неказистыми и невкусными.

Кабачки и тыквы нуждаются в редком поливе. Раз в месяц достаточно. Поливаем обильно, по 2 ведра на растение. Когда окучиваем, потом не поливаем целый месяц. За месяц до уборки плодов не поливаем вообще.