Краткое руководство для начинающих садоводов, желающих посадить на участке грушевое дерево

Посадку груши можно наметить на осень или весну. Но осень все же предпочтительнее.

Сначала надо вбить в центр ямы кол. Потом посередине ямы делаем холмик из земли. Теперь с северной стороны кола помещаем саженец.

С края на край ямы устанавливаем посадочную доску. Приподнимаем деревце до положения, когда корневая шейка оказывается на уровне доски.

Корни присыпаем землей. Время от времени деревце надо потряхивать, чтобы равномерно распределить грунт. Во время закапывания землю немного утрамбовываем руками.

Потом поливаем нашу посадку: льем под дерево до 5 ведер воды.

Завершаем процедуру мульчированием компостом. Делаем слой в 10 см.