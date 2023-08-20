Зачем постоянно держать в салоне автомобиля карандаш: 3 причины

Опытные водители всегда имеют этот пишущий инструмент под рукой в бардачке, кармане или сумке, и это не только для того, чтобы делать записи.
Карандаш может быть весьма ценным в ряде других случаев. Давайте рассмотрим три основные причины, почему его постоянно стоит держать в автомобиле.
- Записи и Заметки Карандаш отлично подходит для фиксации разнообразной информации. Например, вы можете записать номер соседней машины, особенно если у вас есть сомнения, что видеорегистратор его зафиксировал.
Сравнительно с записной книжкой на смартфоне, карандаш гораздо быстрее и удобнее в использовании. Его можно быстро достать и начать писать. К тому же, карандаш подходит не только для текстов, но и для зарисовок, например, чтобы быстро нарисовать дорожный знак.
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Маскировка Царапин Ещё одно полезное применение карандаша - "закраска" царапин на тёмных пластиковых поверхностях. С его помощью можно придать им менее заметный вид, скрыв небольшие повреждения.
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Достать Мелкие Предметы В салоне автомобиля часто бывает так, что мелкие предметы проваливаются в узкие щели. В этом случае карандаш может быть спасением. Используя его, умелые водители могут извлечь кольца, цепочки и другие мелкие вещи.
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