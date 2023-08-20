Зачем постоянно держать в салоне автомобиля карандаш: 3 причины

Опытные водители всегда имеют этот пишущий инструмент под рукой в бардачке, кармане или сумке, и это не только для того, чтобы делать записи.

Карандаш может быть весьма ценным в ряде других случаев. Давайте рассмотрим три основные причины, почему его постоянно стоит держать в автомобиле.

Записи и Заметки Карандаш отлично подходит для фиксации разнообразной информации. Например, вы можете записать номер соседней машины, особенно если у вас есть сомнения, что видеорегистратор его зафиксировал.

Сравнительно с записной книжкой на смартфоне, карандаш гораздо быстрее и удобнее в использовании. Его можно быстро достать и начать писать. К тому же, карандаш подходит не только для текстов, но и для зарисовок, например, чтобы быстро нарисовать дорожный знак.