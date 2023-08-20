Сомнолог Рекс Исап объяснила, почему не надо сразу после пробуждения пить кофе

Кофе отлично бодрит и стимулирует пищеварение, потому не удивительно, что многие обожают пить его по утрам. Но в первый час после пробуждения лакомиться горячим напитком не стоит, потому что организму это больше навредит, чем принесет пользы.

Эксперт по сну Рекс Исап пояснил, почему:

Человеческий мозг в течение дня вырабатывает аденозин, который отвечает за крепкий и здоровый сон. Чем дольше человек не спит, тем в больших количествах накапливается аденозин, и тем более сонным он будет себя чувствовать, — объяснил Рекс Исап.

В итоге за утренний всплеск энергии можно расплатиться ночной бессонницей. Эксперт считает, что имеющим проблемы со сном людям надо аккуратнее пить кофе по утрам.

Эксперт порекомендовал насладиться горячим напитком спустя час после пробуждения. Уровень кортизола в этот момент начнет снижаться естественным образом.