Как удалить наклейку со стекла автомобиля: 2 простых метода

Однако, когда приходит время удалить ненужные наклейки, это может оказаться непростой задачей из-за ультрафиолетовых лучей, которые затвердевают клей. Но есть два простых способа справиться с этой задачей.

Использование лезвия: Сначала следует протереть участок стекла, где находится наклейка, влажной тряпкой с мыльной водой. После некоторого времени, когда клей начнет размягчаться, можно аккуратно снять наклейку лезвием для Т-образного станка. Необходимо быть осторожным, чтобы не повредить стекло. Использование растворителя для обоев: Этот средство быстро разрушит клей и позволит легко снять наклейку. После обработки наклейки растворителем, остатки клея также можно легко удалить. При работе с растворителем важно соблюдать правила безопасности и использовать перчатки.