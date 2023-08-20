Как удалить наклейку со стекла автомобиля: 2 простых метода

17:05 2023-08-20

Часто на стеклах автомобилей можно увидеть разнообразные наклейки, некоторые из них имеют важное значение, например, "Начинающий водитель", но многие являются скорее декоративными и со временем могут мешать обзору.

Однако, когда приходит время удалить ненужные наклейки, это может оказаться непростой задачей из-за ультрафиолетовых лучей, которые затвердевают клей. Но есть два простых способа справиться с этой задачей.

  1. Использование лезвия: Сначала следует протереть участок стекла, где находится наклейка, влажной тряпкой с мыльной водой. После некоторого времени, когда клей начнет размягчаться, можно аккуратно снять наклейку лезвием для Т-образного станка. Необходимо быть осторожным, чтобы не повредить стекло.

  2. Использование растворителя для обоев: Этот средство быстро разрушит клей и позволит легко снять наклейку. После обработки наклейки растворителем, остатки клея также можно легко удалить. При работе с растворителем важно соблюдать правила безопасности и использовать перчатки.

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