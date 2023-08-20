Звезда проекта Пацанки Юлия Михайлова погибла при падении из окна многоэтажного здания

Свидетель трагедии сообщил, что услышал сильный хлопок, в результате чего на одном из автомобилей на стоянке сработала сигнализация.

Очевидец посмотрел в окно, увидев тело на земле. Мужчина тут же вызвал скорую, которая прибыла на вызов спустя 13-14 минут.

Стоит отметить, что в соцсетях у 25-летней Михайловой уйма снимков, где она сидит на балконе многоэтажного здания, свешивая руки, ноги, тело с высоты.

Причины кончины девушки не озвучиваются, но не исключено, что она случайно выпала из окна.