Звезда проекта Пацанки Юлия Михайлова погибла при падении из окна многоэтажного здания

Свидетель трагедии сообщил, что услышал сильный хлопок, в результате чего на одном из автомобилей на стоянке сработала сигнализация.
Очевидец посмотрел в окно, увидев тело на земле. Мужчина тут же вызвал скорую, которая прибыла на вызов спустя 13-14 минут.
Стоит отметить, что в соцсетях у 25-летней Михайловой уйма снимков, где она сидит на балконе многоэтажного здания, свешивая руки, ноги, тело с высоты.
Причины кончины девушки не озвучиваются, но не исключено, что она случайно выпала из окна.
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