Умер звезда сериала «Мистер Робот» актер Рон Сефас Джонс

Звезда голливуда Рон Сефас Джонс скончался в 66 лет, сообщает 5-tv.ru со ссылкой на американские СМИ.

Любимый, отмеченный наградами актер Рон Сефас Джонс умер в возрасте 66 лет в связи с давней проблемой с легкими, — рассказал представитель актера.

Джонс сыграл в таких фильмах, как «Мистер Робот», «Это мы», «Люк Кейдж». На его счету множество и других работ.

Актер четыре раза номинировался на телевизионную премию «Эмми», и дважды - в 2018 и 2020 годах - ее забрал. В 2022 году артиста номинировали на театральную премию «Тонни».