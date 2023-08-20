Как изменить стиль вождения, чтобы увеличить срок службы шин: интересные хитрости

Однако опытные автомобилисты находят способы сохранить резину в хорошем состоянии и продлить её срок службы. Вот несколько ключевых правил, которые помогут добиться этого:

Осторожное вождение: Основной принцип заключается в аккуратности за рулём. Плавное разгонивание и торможение, а также избегание резких манёвров помогут снизить нагрузку на шины.

Умеренные скорости: Избегайте высоких скоростей в поворотах. Сниженная скорость при прохождении поворотов уменьшает износ боковой поверхности шин.

Осторожность на дороге: Следите за состоянием дорожного покрытия, избегая ям и выбоин. Внимательность поможет избежать повреждения шин.

Избегание столкновений с бордюрами: Остерегайтесь наезда на бордюры, так как это может привести к деформации и повреждению боковин шин.