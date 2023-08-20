Как изменить стиль вождения, чтобы увеличить срок службы шин: интересные хитрости

Однако опытные автомобилисты находят способы сохранить резину в хорошем состоянии и продлить её срок службы. Вот несколько ключевых правил, которые помогут добиться этого:
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Осторожное вождение: Основной принцип заключается в аккуратности за рулём. Плавное разгонивание и торможение, а также избегание резких манёвров помогут снизить нагрузку на шины.
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Умеренные скорости: Избегайте высоких скоростей в поворотах. Сниженная скорость при прохождении поворотов уменьшает износ боковой поверхности шин.
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Осторожность на дороге: Следите за состоянием дорожного покрытия, избегая ям и выбоин. Внимательность поможет избежать повреждения шин.
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Избегание столкновений с бордюрами: Остерегайтесь наезда на бордюры, так как это может привести к деформации и повреждению боковин шин.
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Отказ от экстремального вождения: Любителям дрифта стоит понимать, что это может серьёзно навредить покрышкам. Отказ от этого стиля вождения поможет сохранить качество резины.
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