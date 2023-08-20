Как изменить стиль вождения, чтобы увеличить срок службы шин: интересные хитрости

17:09 2023-08-20

Многие владельцы автомобилей сталкиваются с быстрым износом шин, даже после недолгого использования.

Однако опытные автомобилисты находят способы сохранить резину в хорошем состоянии и продлить её срок службы. Вот несколько ключевых правил, которые помогут добиться этого:

  1. Осторожное вождение: Основной принцип заключается в аккуратности за рулём. Плавное разгонивание и торможение, а также избегание резких манёвров помогут снизить нагрузку на шины.

  2. Умеренные скорости: Избегайте высоких скоростей в поворотах. Сниженная скорость при прохождении поворотов уменьшает износ боковой поверхности шин.

  3. Осторожность на дороге: Следите за состоянием дорожного покрытия, избегая ям и выбоин. Внимательность поможет избежать повреждения шин.

  4. Избегание столкновений с бордюрами: Остерегайтесь наезда на бордюры, так как это может привести к деформации и повреждению боковин шин.

  5. Отказ от экстремального вождения: Любителям дрифта стоит понимать, что это может серьёзно навредить покрышкам. Отказ от этого стиля вождения поможет сохранить качество резины.

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