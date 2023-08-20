Как защитить обивку сиденья при установке детского кресла: водителям на заметку

Однако установка этих кресел может вызвать трудности, а также повредить обивку сидений. Опытные водители знают, как избежать подобных проблем, используя простой лайфхак с полотенцем.

Подростки и взрослые легко пристегиваются стандартными ремнями безопасности, но для маленьких детей требуется специальное детское автокресло. Оно обеспечивает дополнительную безопасность, но установка может оказаться сложной.

Прежде всего, установка кресла требует внимания к сохранности обивки сиденья. Вот где полотенце приходит на помощь.

Просто поместите полотенце на сиденье перед установкой детского автокресла. Этот простой шаг поможет предотвратить попадание крошек, пятен и жидкостей на обивку. Выбирайте полотенце, способное быстро впитывать жидкости.