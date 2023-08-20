Дубцова похвасталась, что приобрела 17-летнему наследнику жилплощадь и в Москве, и в Дубае

17:24 2023-08-20

Исполнительница Ирина Дубцова балует своего 17-летнего сына Артема. Она презентовала молодому человеку целых 2 квартиры. Одну - в столице РФ, вторую - Дубае.

Ирина Дубцова призналась, что ей спокойнее знать, что у ее ребенка есть крыша над головой.

Певица убеждена, что любой родитель, имея возможности, сделал бы то же самое, что и она.

Дубцова не сомневается, что ее сын Артем очень скоро начнет зарабатывать достойные средства сам.

Уже сейчас наследник артистки занимается детейлингом - комплексом операций по уходу за авто (мойка, химчистка салона, полировка кузова, оптики, колесных дисков и прочее)

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