Дубцова похвасталась, что приобрела 17-летнему наследнику жилплощадь и в Москве, и в Дубае

Ирина Дубцова призналась, что ей спокойнее знать, что у ее ребенка есть крыша над головой.

Певица убеждена, что любой родитель, имея возможности, сделал бы то же самое, что и она.

Дубцова не сомневается, что ее сын Артем очень скоро начнет зарабатывать достойные средства сам.

Уже сейчас наследник артистки занимается детейлингом - комплексом операций по уходу за авто (мойка, химчистка салона, полировка кузова, оптики, колесных дисков и прочее)