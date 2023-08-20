Бывалый садовод объяснил, зачем в уходе за малиной нужна горчица

Раствор из горчичного порошка - отличное средство для борьбы с опасным малинным вредителем - долгоносиком.

Этот жучок сильно повреждает кустарник, практически лишая дачника урожая, если не принять меры.

Приготовим порошок горчицы, берем 20 г, разводим в 10 л теплой воды. Теперь готовим настой, держим жидкость в тепле 12 часов.

Полученную жидкость нужно использовать с помощью пульверизатора. Опрыскиваем 2-3 раза за месяц.

Начинать нужно уже тогда, когда только начали распускаться почки. Вторую обработку делаем через несколько недель.