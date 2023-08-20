Эксперт Форгионе подсказала простые способы избавления от пятен от вина и шашлыка

Эксперт по прачечным английского Манчестера Фрэн Форгионе раскрыла самые простые способы удаления пятен от вина и шашлыка, сообщает Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.

В первом случае специалист советует обработать поверхность одежды лаком для волос, на несколько минут оставить и промокнуть влажной тряпкой.

Такое действо надо повторить несколько раз и потом постирать в машине, выставив на максимальную скорость. Как вариант - можно прибегнуть к газированной воде, так как пузыри отталкивают частицы грязи.

Что касается пятен от шашлыка, для их выведения надо взять стиральный порошок и воду.

Чтобы вывести масляное либо жирное пятно с хлопковой одежды, надо пропитать стиральным порошком загрязненный участок. Либо (что еще лучше) приготовить из стирального порошка и воды пасту. Нанести пасту на одежду и оставить на несколько минут перед тем, как загрузить одежду в стиральную машину, — уточнила Форгионе.

Она порекомендовала после стирки вещи высушить на воздухе.