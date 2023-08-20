Натали объяснила, почему не отменила свое выступление в Нижнем Новгороде, несмотря на недавнюю кончину мужа

Прямо со сцены Натали напомнила, что недавно потеряла супруга Александра Рудина, с кончины которого не прошло и 40 дней.

Певица отметила, что не отменила выступление, так как покойный не простил бы ей этого.

Александр всю жизнь положил на то, чтобы композиции любимой жены слушали люди.

Артистка выразила уверенность, что душа ее возлюбленного порадуется, если новгородцы вместе с певицей весело и дружно отметят праздник города.

Зрители эмоционально откликнулись на обращение своей любимицы.