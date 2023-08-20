Лада Дэнс выступила на празнике города в Нижнем городе: на сцену певица вышла впервые после ДТП

Во время выступления вчера, 19 августа, на празднике города в Нижнем Новгороде с Ладой Дэнс рядом находились медработники на случай, если певице понадобится помощь.

Об этом сообщил концертный директор и продюсер знаменитости Сергей Пудовкин.

Удивительно, но только недавно исполнительница лежала в больнице и ей нельзя было ни шевелиться, ни даже разговаривать.

Пудовкин рассказал, что звезда сцены выступала на обезболивающих препаратах.