Успенская заявила, что счастлива возвращению Крыма в состав РФ

Любовь Успенская на пресс-конференции в период проведения 5-ого творческого фестиваля "Таврида.АРТ" заявила, что в Крыму все поменялось в лучшую сторону с 2014 года.

Исполнительница назвала счастьем тот факт, что полуостров вернулся во владения РФ.

Особенно Успенской нравятся дороги Крыма, которые ранее были для нее проблемой настолько, что она хотела отказываться от выступлений на данной территории, бывшей тогда украинской землей.

В рамках "Тавриды, АРТ" также выступал Григорий Лепс, назвавший русскую культуру глыбой, которую нельзя остановить или запретить.