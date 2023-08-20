Кейт Миддлтон отомстила принцу Уильяму за измены, нагрянув в дом его любовницы вместе со своими людьми

Кейт Миддлтон появилась в доме Роуз Хэнбери, являющейся любовницей Уильяма.
Принцесса Уэльская прибыла к "нахалке" в компании своих ближайших друзей.
Кейт не из тех, кто устраивает скандалы. Она просто разделила трапезу с Роуз и ее супругом Дэвидом.
Интересно, что раньше, Миддлтон и маркиза Чамли (Роуз Хэнбери) раньше хорошо общались, живя по соседству.
После же информации о том, что Роуз делит с Уильямом постель, Кейт перестала контактировать с соседкой.
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