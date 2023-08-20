Полезные советы по уходу за малиной: рекомендуют опытные садоводы

Богатый урожай можно получить при выращивании малины на шпалере.

Старые саженцы малины надо периодически обновлять, заменяя новыми, это поможет восстановить плодоношение и качество ягод.

Высаживайте кусты на свободном расстоянии друг от друга. Поросль малины - это сорняк, ее надо убирать.

Поросль забирает силы у основного куста, повышает риск заболеваний, снижает качество ягод.

Давайте малине навоз, она хорошо на него отзывается. Можно заменять его компостом, торфом.

Чтобы кусты не разрастались, подрезайте поросль острой лопатой ниже уровня почвы.