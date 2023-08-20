Почему на огурцах не завязываются плоды и что можно с этим сделать: советы бывалых дачников

Завязи не развиваются и опадают из-за проблем с поливом. Вред приносит как недостаток влаги, так и ее избыток.

В жару поливаем постоянно, каждый день, по 5 литров на куст. Увлажняем под корень растения.

Особенно следим за поливом в теплице. Применяем мульчу для защиты корней от сильного солнца.

Иногда причиной проблем с завязями является недостаток кальция. Если вы даете удобрения с большим содержанием азота, кальций превращается в фомру, недоступную для растений.

Когда идет плодоношение, азот противопоказан.

Если нет регулярных подкормок, огурцы страдают, слабеют, могут терять завязи. Удобряем каждую неделю. В жару даем внекорневые подкормки.

Кальциевая подкормка для восполнения дефицита кальция: на 10 л воды берем большую ложку кальциевой селитры. Льем под корень, повторяем через 5 дней.

Даем растениям комплексные составы: Ортон для огурцов, Агрикола, Кристалон Огуречный.

Кроме того не забываем мульчировать и удалять пасынки.