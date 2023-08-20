Список украинских артистов, оставшихся в РФ с началом СВО, озвучен

Многих удивила новость о том, что Ани Лорак возвращается на телевидение России в рамках шоу на НТВ "Ты - супер!".

Не раз украинская исполнительница отмечала, что не является политиком, а занимается музыкой.

За то, что не высказывается об СВО, украинцы осуждают и другую свою соотечественницу Анну Асти, которая "творит" на территории России.

Наташа Королева также является украинкой, которая не стала поливать Россию грязью после событий конца февраля 2014 года, хотя ее мать Людмила Порывай ясно дала понять, что против спецоперации.

Также в РФ остались такие известные украинцы, как певица Таисия Повалий, ведущая Регина Тодоренко, актеры Юрий Батурин и Галина Безрук.