Лолита пожаловалась, что серьезно заболела, из-за чего не может разговаривать

Лолита Милявская в собственном Телеграм-канале сообщила, что заболела бронхитом.
Певица рассказала, что разговаривает еле-еле, но трудится она продолжает в привычном темпе.
Артистка дала обещание фолловерам, что будет беречь голос и сведет курение к минимуму.
Ранее Милявская рассказывала о своей дочери Еве, которой в ноябре текущего года исполнится 25 лет. Наследница исполнительницы вместе с бабушкой проживает на территории Болгарии.
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