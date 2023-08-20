Члены королевского семейства не поздравили Меган Маркл с днем рождения

Королевский историк Тесса Данлоп напомнила, что членов самого знатного в Британии семейства постоянно обвиняли в неискренности.

По всей видимости, особы голубых кровей решили исправить ошибку.

Все в курсе, что с Меган Маркл и принцем Гарри почти не общаются королевские родственники.

На этом фоне поздравление Маркл выглядело бы фальшивым.

Меган отметила свой день в кругу семьи, а на следующий день в компании близких подруг.