Члены королевского семейства не поздравили Меган Маркл с днем рождения

Королевский историк Тесса Данлоп напомнила, что членов самого знатного в Британии семейства постоянно обвиняли в неискренности.
По всей видимости, особы голубых кровей решили исправить ошибку.
Все в курсе, что с Меган Маркл и принцем Гарри почти не общаются королевские родственники.
На этом фоне поздравление Маркл выглядело бы фальшивым.
Меган отметила свой день в кругу семьи, а на следующий день в компании близких подруг.
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