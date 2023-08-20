Ужин с Хаматовой в Юрмале стоит 10 000 EUR

Сообщается, что 25 августа текущего года на даче какого-то господина Чичваркина состоится ужин, целью которого является благотворительность.

Главной "изюминкой" вечера будет российская актриса Чулпан Хаматова.

Известно, что на мероприятии будет 12 - 16 гостей, половина из которых уже выкупило билеты.

Имеется и информация о том, что будут есть присутствующие на ужине. И это копченый лосось, супер-креветка карабинерос, стейк, шампанское, белое и красное вино и какой-то кулинарный сюрприз.

Стоимость ужина - 10 000 евро. Часть средств, вырученных за вечер, пойдет на помощь Украине.