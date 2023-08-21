Чем защитить грушевые деревья от насекомых-вредителей: советы знающих садоводов

В августе созревает урожай, который как магнитом притягивает самых разных вредителей. На сладкие сочные груши готовятся напасть пилильщики и плодожорки.

Нужна обработка инсектицидами. После опрыскивания нельзя употреблять плоды в пищу пару недель. Опытные дачники рекомендуют биопрепарат Лепидоцид.

Галловый грушевый клещ охотится на листья. Он селится в почках, рано весной начинает свою черную работу - губит плодовые деревья.

Увидеть следы его присутствия можно по темным пятнам на листьях.

В середине лета формируются новые почки для будущего сезона. Нужно не дать клещам проникнуть в них.

Используем биопрепараты Акарин, Актофит, Фитоверм, а также Коллоидную серу, Тиовит Джет. Их нужно применять в несколько подходов.

Если растения поражены вредителями значительно, нужны более мощные средства: Актара, Фуфанон, Мовенто.

Проведение профилактических мер в августе позволит снизить заболеваемость растений в новом сезоне и уменьшить число вредителей.