Красные галстуки позволяют школьникам Северной Кореи подчеркнуть национальную идентичность

В северокорейских школах ученики в обязательном порядке носят красные галстуки. Такой аспект униформы имеет символическое значение и напрямую связан с идеологией страны.

Как уточняет автор блога Александр Снитовский на платформе Дзен, красный цвет ассоциируется у ребят с революцией и Ким Ир Сеном - основателем Северной Кореи. Потому этот аксессуар наделяется особой значимостью.

Во-первых, красный галстук - инструмент патриотического воспитания. Это символ преданности стране, верности идеологии, единства с народом. Дети с самого раннего возраста понимают, что они - часть великой нации со своей историей и будущим.

Во-вторых, красные галстуки напоминают о лидерах страны Ким Ир Сене и Ким Чен Ыне.

В-третьих, обязательное ношение красных галстуков формирует у ребят чувство принадлежности к государству и убеждает их в правильности идей правительства. Это индоктринирование начинается с раннего возраста и поддерживается до старшей школы, когда ученики носят уже красные шарфы.