Галкин устроил истерику из-за атаки Чернигова, в результате которой погибла шестилетняя девочка

ЧП произошло 19 августа. Максим Галкин заявил, что воспринимает атаку Чернигова как личную трагедию, так как в областном музыкально-драматическом театре выступал неоднократно.

Именно это учреждение культуры пострадало в украинском городе.

Юморист недоумевает по поводу страшных потерь, когда умирают маленькие дети. В результате удара погибло 7 человек, среди которых шестилетняя девочка.

Галкин не понимает, что это "за путь такой, при котором такие потери", предполагая, что "дяде министру виднее".