Бритни Спирс отмечает расставание с Сэмом Асгари в компании мускулистых мачо

Бритни Спирс на фоне развода с Сэмом Асгари опубликовала видео, где она отлично проводит время в компании полуголых красавцев.

Мускулистые молодые люди носят знаменитость на руках, целуют ей ноги, восхищаются ее неповторимостью.

Встречались Спирс и Асгари с 2016 года, поженились в 2022.

Прожив в браке всего год, пара решила расстаться. Известно, что оба супруга подозревали друг друга в неверности, дрались и скандалили в последнее время. Сэм редко ночевал дома, после чего Бритни накидывалась на него с кулаками.