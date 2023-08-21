Звезда шоу Пацанки Юлия Михайлова за час до гибели написала подруге страшное сообщение

Друзья погибшей Юлии Михайловой пытаются разобраться в причинах трагедии.

Только одно обстоятельство наводит на размышления о том, что звезда экрана могла совершить суицид.

За час до несчастного случая участница 7-ого сезона проекта "Пацанки" написала своей подруге короткое сообщение: "Я устала".

Михайлова могла и случайно выпасть с 22-ого этажа, так как ее соцсети пестрят снимками, где она позирует на балконе, свешивая то руки, то ноги, то тело, а то и фотографируется с внешней стороны балкона.