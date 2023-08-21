Режиссер Хлебников сообщил о растущем влиянии женщин в российском кинематографе

Борис Хлебников заметил, что представительницы слабого пола готовы на все что угодно, лишь бы получить "нужный" проект.
Кинодеятель сообщил, что сейчас имеется очень много интересных женщин-режиссеров, сильных, резких, снимающих кино на потребу дня.
Хлебников обратил в связи с этим на снятый на его студии сериал "Почка", над которым трудилась женская команда.
Главную роль в фильме сыграла Любовь Аксенова, режиссером стала Мария Шульгина, сценаристом - Елизавета Тихонова, а оператором - Анна Рожецкая.
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