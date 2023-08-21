Галич продемонстрировала стройную фигуру после полного отказа от алкоголя

Ведущая ТВ Ида Галич не потребляет спиртное уже на протяжении 14 дней.
Знаменитость решила поставить эксперимент, отказавшись от алкоголя на 40 дней.
Ведущая ТВ Ида Галич не потребляет спиртное уже на протяжении 14 дней.
Знаменитость решила поставить эксперимент, отказавшись от алкоголя на 40 дней.
Она выложила в соцсети видео, где продемонстрировала стройную фигуру, уверяя, что это результат отказа от вредной привычки.
Также звезда экрана и интернета отметила, что у нее ушла отечность во всем теле и появилось чувство легкости.
Наталья Гончарова
Адвокат Славы и Любови Успенской Елена Сенина проводит расследование, связанное с деятельностью оппонента ее клиенток, пластического хирурга Тимура Хайдарова. Юрист выяснила, что медик оперировал пациентов без перчаток.
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