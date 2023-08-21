Галич продемонстрировала стройную фигуру после полного отказа от алкоголя

12:19 2023-08-21

Блогер и ведущая Ида Галич решила перестать употреблять алкоголь, что положительным образом сказалось на ее фигуре.

Ведущая ТВ Ида Галич не потребляет спиртное уже на протяжении 14 дней.

Знаменитость решила поставить эксперимент, отказавшись от алкоголя на 40 дней.

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    Она выложила в соцсети видео, где продемонстрировала стройную фигуру, уверяя, что это результат отказа от вредной привычки.

    Также звезда экрана и интернета отметила, что у нее ушла отечность во всем теле и появилось чувство легкости.

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