Первый канал запускает съемки шоу Голос в новом формате

Музыкальное состязание будет проходить в формате "Все звезды".

За победу поборются участники и финалисты 10 прошедших сезонов "Голос. Дети.".

Первый телевизионный канал информирует, что наставниками на этот раз будут такие артисты, как Дима Билан, Егор Крид, Пелагея, Полина Гагарина.

Представители телеканала сообщают, что звезды "Голос. Дети" возвращаются в проект повзрослевшими, с приобретенным опытом исполнительского мастерства.