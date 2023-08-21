55-летний Алексей Шулин, известный как ведущий актер театра Эрмитаж, скончался после продолжительной болезни

13:00 2023-08-21

Кадр из сериала "Час Волкова-3".

Кадр из сериала "Час Волкова-3".

Зрителям Алексей Шулин известен по ролям в таких сериалах, как "Склифосовский", "Час Волкова", "Блудный сын" и прочим.

Заслуженного артиста РФ Алексея Шулина не стало на 56-м году жизни после продолжительной болезни, о чем информирует худрук театра "Эрмитаж" Михаил Левитин.

Ведущий актер учреждения культуры скончался поздно вечером.

Причина ухода Шулина в мир иной - недуг, с которым теперь уже покойный артист пытался справиться последние несколько лет.

По предварительным данным, траурная церемония прощания со звездой сцены состоится 23 августа, в среду.

Показать следующие комментарии
Фото