Паулс не пустил Пугачеву на церемонию прощания со своей женой

13:24 2023-08-21

Композитор Раймонд Паулс похоронил свою жену Светлану Епифанцеву, с которой жил вместе на протяжении 60 лет. На траурной церемонии не было певицы Аллы Пугачевой, для которой композитор написал много песен.

Известно, что Алла Пугачева дружила с покойной Светланой Епифанцевой, которая была лингвистом-экскурсоводом и работала в области культуры.

Раймонд Паулс не пустил на церемонию прощания с любимой женой никого из посторонних, включая Пугачеву.

На похоронах Епифанцевой были только 5 самых близких родственников. Прощались со Светланой 8 августе втайне от общественности.

Жена композитора ушла из жизни 4 августа. Незадолго до кончины женщина упала и серьезно травмировалась. Она так и не смогла восстановиться после падения.

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