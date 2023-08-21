Паулс не пустил Пугачеву на церемонию прощания со своей женой

Известно, что Алла Пугачева дружила с покойной Светланой Епифанцевой, которая была лингвистом-экскурсоводом и работала в области культуры.

Раймонд Паулс не пустил на церемонию прощания с любимой женой никого из посторонних, включая Пугачеву.

На похоронах Епифанцевой были только 5 самых близких родственников. Прощались со Светланой 8 августе втайне от общественности.

Жена композитора ушла из жизни 4 августа. Незадолго до кончины женщина упала и серьезно травмировалась. Она так и не смогла восстановиться после падения.