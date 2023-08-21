Максакова сообщила, как соотечественники относятся к Вайкуле

Мария Максакова утверждает, что для латышей Лайма Вайкуле - божество.

Оперная дива убеждена, что латвийская исполнительница заслуживает такого отношения.

Артистка считает коллегу очень красивым, харизматичным, благородным и умным человеком.

Максакова называет Вайкуле потрясающей не только на сцене, но и в жизни.

Напомним, что исполнительница оперы стала одной из участниц фестиваля латвийской коллеги "Рандеву", который проходил в последние числа июля текущего года.