Максакова сообщила, как соотечественники относятся к Вайкуле

Мария Максакова утверждает, что для латышей Лайма Вайкуле - божество.
Оперная дива убеждена, что латвийская исполнительница заслуживает такого отношения.
Артистка считает коллегу очень красивым, харизматичным, благородным и умным человеком.
Максакова называет Вайкуле потрясающей не только на сцене, но и в жизни.
Напомним, что исполнительница оперы стала одной из участниц фестиваля латвийской коллеги "Рандеву", который проходил в последние числа июля текущего года.
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