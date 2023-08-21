Данко объяснил, что его не зовут в шоу Маска на НТВ из-за козней Лолиты

13:59 2023-08-21

Исполнитель Данко (Александр Фадеев) обвинил Лолиту Милявскую в том, что его больше не приглашают участвовать в проекте "Маска".

Оказывается, у Данко и Лолиты Милявской в прошлом был роман.

На вопрос корреспондента издания Леди. Mail.Ru о том, почему его нет в развлекательных шоу на ТВ, тот призвал проверить, не строит ли против него козни экс-возлюбленная.

Александр Фадеев утверждает, что Милявская всегда считала, что у него нет таланта и даже пыталась давить на него психологически.

Данко убежден, что Лолита имеет вес в программе "Маска", а потому туда певца никогда не позовут.

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