Стречина поделилась снимками со своей свадьбы с Малаковым, за которого вышла замуж на днях

14:25 2023-08-21

27-летняя актриса Ангелина Стречина вышла замуж за своего коллегу Илью Малакова. Молодые люди сыграли свадьбу в русском стиле.

Ангелина Стречина и Илья Малаков свадьбу устроили в развлекательном комплексе "В некотором царстве", который находится в Рязанской области.

Церемония бракосочетания прошла в русском народном стиле.

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    Ангелина была одета кокошник и белое платье в пол, а Илья - расшитую рубаху белого цвета.

    Украшения для праздника были выдержаны в такой же стилистике.

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