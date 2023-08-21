Стречина поделилась снимками со своей свадьбы с Малаковым, за которого вышла замуж на днях

Ангелина Стречина и Илья Малаков свадьбу устроили в развлекательном комплексе "В некотором царстве", который находится в Рязанской области.
Церемония бракосочетания прошла в русском народном стиле.
Ангелина Стречина и Илья Малаков свадьбу устроили в развлекательном комплексе "В некотором царстве", который находится в Рязанской области.
Церемония бракосочетания прошла в русском народном стиле.
Ангелина была одета кокошник и белое платье в пол, а Илья - расшитую рубаху белого цвета.
Украшения для праздника были выдержаны в такой же стилистике.
Наталья Гончарова
Адвокат Славы и Любови Успенской Елена Сенина проводит расследование, связанное с деятельностью оппонента ее клиенток, пластического хирурга Тимура Хайдарова. Юрист выяснила, что медик оперировал пациентов без перчаток.
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