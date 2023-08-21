Бритни Спирс пообещала, что дополнит свои мемуары подробностями расставания с Сэмом Асгари

Внесение изменений в мемуары Бритни Спирс обусловлено тем, что фанатам исполнительницы очень интересны причины ее расставания с Сэмом Асгари.

Известно, что книга о жизни поп-принцессы 2000-х должна была выйти 24 октября текущего года.

"Женщина во мне" - так назвала артистка мемуары.

Предполагается, что дата выхода "произведения" будет перенесена на более поздний срок в связи с тем, что его будет необходимо дополнить сведениями о том, что сопутствовало разводу знаменитости с последним мужем.