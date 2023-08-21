Shaman исполнил партию князя Владимира в этноопере в рамках фестиваля в Крыму «Таврида. АРТ»

15:10 2023-08-21

На третий день проведения музыкального фестивала "Таврида. АРТ" на территори полуострова Крым зрителям представили премьеру этнооперы "Князь Владимир", главная партия в которой досталась Ярославу Дронову.

Ярослав Дронов представил на суд зрителя отрывок из этнооперы "Князь Владимир" вместе со своей партнершей Асият Сайгидова, которой досталась партия Рогнеды.

Автором музыкального спектакля и по совместительству исполнителем роли таинственного странника Ганграда, оказавшегося скандинавским богом Одином, является всем известный продюсер Игорь Матвиенко.

Также в постановке задействован солист группы "Любэ" Николай Раторгуев, который сыграл воеводу Федора.

Работа над оперой продолжится и в полномасштабной версии зрители смогут ее увидеть в следующем году.

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