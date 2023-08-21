Япония и США вместе создадут новое оружие для борьбы с гиперзвуковыми ракетами России и Китая

Основное назначение новой системы — уничтожение гиперзвуковых ракет Китая, России и Северной Кореи. Гиперзвуковые ракеты в настоящее время являются сильно развитым видом оружия, способным двигаться со скоростью, превышающей 5 Маха (6174 км /ч, т.е. примерно в 5 раз быстрее звука).

Они не только невероятно быстры, но также могут летать низко над землей (из-за чего радару сложнее их обнаружить) и маневрировать в полете.

Японо-американская система должна перехватывать такие ракеты, которые смогут обойти обычное ПРО. Поэтому их гораздо труднее обнаружить и уничтожить, чем баллистические ракеты, которые следуют по предсказуемой траектории.