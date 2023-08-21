Высоцкая выложила в Сеть фото с дня рождения Кончаловского

Артистка написала: "Сегодня родился Мой Человек! Андрей Кончаловский. Спасибо судьбе. Все слова скажу тихо, глядя в глаза, наедине".

Также любимая и любящая супруга выложила в Сеть несколько снимков с празднования дня рождения мужа.

На одном из кадров она прильнула к любимому человеку, который ее нежно целует в макушку.