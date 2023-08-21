Высоцкая выложила в Сеть фото с дня рождения Кончаловского

15:38 2023-08-21

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский вместе больше 25 лет, но не часто делятся личной жизнью в соцсетях. На этот раз актриса решила сделать исключение из правил.

20 августа Андрею Кончаловскому исполнилось 86 лет.

Жена режиссера, актриса Юлия Высоцкая, посвятила суженому трогательную публикацию.

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    Артистка написала: "Сегодня родился Мой Человек! Андрей Кончаловский. Спасибо судьбе. Все слова скажу тихо, глядя в глаза, наедине".

    Также любимая и любящая супруга выложила в Сеть несколько снимков с празднования дня рождения мужа.

    На одном из кадров она прильнула к любимому человеку, который ее нежно целует в макушку.

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