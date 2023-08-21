Высоцкая выложила в Сеть фото с дня рождения Кончаловского

20 августа Андрею Кончаловскому исполнилось 86 лет.
Жена режиссера, актриса Юлия Высоцкая, посвятила суженому трогательную публикацию.
20 августа Андрею Кончаловскому исполнилось 86 лет.
Жена режиссера, актриса Юлия Высоцкая, посвятила суженому трогательную публикацию.
Артистка написала: "Сегодня родился Мой Человек! Андрей Кончаловский. Спасибо судьбе. Все слова скажу тихо, глядя в глаза, наедине".
Также любимая и любящая супруга выложила в Сеть несколько снимков с празднования дня рождения мужа.
На одном из кадров она прильнула к любимому человеку, который ее нежно целует в макушку.
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