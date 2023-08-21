Навка выложила фото 9-летней дочери Надежды от Пескова в день рождения девочки

15:56 2023-08-21

Надежда Пескова.

Надежда Пескова.

Сегодня, 21 августа, Надежде Песковой исполняется 9 лет. В этот день ее звездная мать, фигуристка Татьяна Навка, выложила в соцсетях пост, посвященный дочери.

Обращение к дочери Надежде в день ее рождения появилось в личном блоге Татьяны Навки, назвавшей девочку "своим продолжением, своим сердцем и своей любовью".

Фигуристка поделилась снимком своей наследницы, которая смотрит на воду, стоя на мостике.

Надя Пескова пошла по стопам мамы и занимается фигурным катанием.

1 августа Навка и ее супруг, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, отметили 8 лет совместной жизни.

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