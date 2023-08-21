Навка выложила фото 9-летней дочери Надежды от Пескова в день рождения девочки

Обращение к дочери Надежде в день ее рождения появилось в личном блоге Татьяны Навки, назвавшей девочку "своим продолжением, своим сердцем и своей любовью".

Фигуристка поделилась снимком своей наследницы, которая смотрит на воду, стоя на мостике.

Надя Пескова пошла по стопам мамы и занимается фигурным катанием.

1 августа Навка и ее супруг, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, отметили 8 лет совместной жизни.