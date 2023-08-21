Почему Су-35 - самый современный, серийный многоцелевой самолет ВКС России

Bменно Су-35 в настоящее время остается самым современным серийно выпускаемым боевым самолетом России. Чем он отличается от своих предшественников и каковы его возможности?

На первый взгляд, Су-35 легко спутать с гораздо более старым и менее боеспособным Су-27. По сравнению со своим предшественником машиной Су-35 имеет несколько меньший обтекатель РЛС, расположенный между соплами двигателей и нижними рулями, и увеличенные крылья.

Также у него двойное вместо одинарного переднее колесо. Сверху заметное отличие — отсутствие складного пневматического тормоза, который у старшей машины расположен за кабиной пилота.

Однако различия, которые действительно имеют значение, невидимы снаружи. Самолет имеет модернизированные двигатели с большей тягой, увеличенные внутренние топливные баки и, прежде всего, новую цифровую систему управления.

Новыми также являются РЛС Н035 "Ирбис-Э" и система радиоэлектронной борьбы, оптико-электронный прицел ОЛС-35, а также комплект самообороны со станцией ВЕС, предупреждающей о ракетной угрозе для самолета. Такое оснащение позволяет Су-35 использовать весь спектр российского авиационного вооружения.

Самолет Су-35 имеет длину 22 метра и размах крыла чуть более 15 метров. Он оснащен двумя двигателями АЛ41Ф1С с регулируемым вектором тяги, которые разгоняют его до максимальной скорости 2,25 Маха. Вес самолета во взлетной конфигурации достигает 28 (по более ранним данным - 34) тонны, из них 8 тонн приходится на вооружение.

Внутренние топливные баки Су-35 вмещают 11,5 тонны топлива — более чем на 20% больше, чем в предыдущей версии Су-27. Дальность полета без подвесных баков чуть превышает 1,5 тыс. км. Дополнительные баки делают ее более чем в два раза больше.

В России построено два самолета с обозначением Су-35, что может привести к путанице. Впервые машина с таким названием была разработана в конце 1980-х годов, используя взаимозаменяемые обозначения Су-27М и Су-35. На тот момент было изготовлено всего около десятка экземпляров, которые были переданы пилотажной группе "Русские Витязи", где, однако, не использовались.

Самолет, известный в настоящее время как Су-35, первоначально назывался — чтобы отличить его от старой машины с аналогичным названием — Су-35БМ, но со временем от дополнительных букв отказались. Также используется название Су-35С.

Эта машина официально поступила на вооружение в 2014 году.