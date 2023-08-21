Участница проекта Пацанки Захарова сообщила, что в день гибели Михайлову избила неизвестная

16:39 2023-08-21

Гибель Юлии Михайловой (Платок) в 25-летнем возрасте в результате падения с 22- ого этажа шокировала общественность, ее близких, друзей, коллег. Трагедия обрастает все новыми и новыми подробностями.

Изначально большинство склонялось к той версии, что Юлия Михайлова погибла из-за своего опасного увлечения.

Оказалось, что не все так однозначно.

Выяснилось, что за час до несчастного случая звезда экрана написала своей подруге странное сообщение: "Я устала".

Теперь же стало известно, что покойную в день гибели избила незнакомка. Данную информацию сообщила еще одна участница "Пацанок" Кристина Захарова, которая утверждает, что у нее имеется видео драки из клуба, где это произошло.

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