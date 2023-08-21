Участница проекта Пацанки Захарова сообщила, что в день гибели Михайлову избила неизвестная

Изначально большинство склонялось к той версии, что Юлия Михайлова погибла из-за своего опасного увлечения.

Оказалось, что не все так однозначно.

Выяснилось, что за час до несчастного случая звезда экрана написала своей подруге странное сообщение: "Я устала".

Теперь же стало известно, что покойную в день гибели избила незнакомка. Данную информацию сообщила еще одна участница "Пацанок" Кристина Захарова, которая утверждает, что у нее имеется видео драки из клуба, где это произошло.