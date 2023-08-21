Как меньше отвлекаться за рулем: 3 лайфхака от опытных водителей

Но за рулём легко отвлечься: разговоры с пассажирами, красивые виды за окном, музыка и собственные мысли – все это может увести внимание от дороги и повысить риск аварии.

Более опытные водители знают, как избежать этой проблемы, и предлагают несколько советов: