Как меньше отвлекаться за рулем: 3 лайфхака от опытных водителей

Но за рулём легко отвлечься: разговоры с пассажирами, красивые виды за окном, музыка и собственные мысли – все это может увести внимание от дороги и повысить риск аварии.
Более опытные водители знают, как избежать этой проблемы, и предлагают несколько советов:
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Сообщите пассажирам о важности сосредоточенности: Перед началом длительной поездки, требующей внимательности за рулем, разъясните пассажирам, что вам необходимо полное сосредоточение на дороге. Попросите их не начинать лишние разговоры, чтобы вы могли сосредоточиться на вождении.
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Регулируйте громкость радио: Настройте звук в автомобиле так, чтобы музыка не отвлекала вас слишком сильно. Иногда полезно вовсе отключить радио или звуковые файлы, чтобы ничто не мешало вашему сосредоточению на дороге.
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Планируйте маршрут заранее: Если вы собираетесь отправиться в незнакомый город, заранее спланируйте маршрут. Это позволит избежать постоянных проверок карт или навигатора во время движения, что сосредоточит ваше внимание на дороге.
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