Как меньше отвлекаться за рулем: 3 лайфхака от опытных водителей

17:04 2023-08-21

Во время управления автомобилем, безусловно, необходимо быть максимально сосредоточенным на дороге.

Но за рулём легко отвлечься: разговоры с пассажирами, красивые виды за окном, музыка и собственные мысли – все это может увести внимание от дороги и повысить риск аварии.

Более опытные водители знают, как избежать этой проблемы, и предлагают несколько советов:

  1. Сообщите пассажирам о важности сосредоточенности: Перед началом длительной поездки, требующей внимательности за рулем, разъясните пассажирам, что вам необходимо полное сосредоточение на дороге. Попросите их не начинать лишние разговоры, чтобы вы могли сосредоточиться на вождении.

  2. Регулируйте громкость радио: Настройте звук в автомобиле так, чтобы музыка не отвлекала вас слишком сильно. Иногда полезно вовсе отключить радио или звуковые файлы, чтобы ничто не мешало вашему сосредоточению на дороге.

  3. Планируйте маршрут заранее: Если вы собираетесь отправиться в незнакомый город, заранее спланируйте маршрут. Это позволит избежать постоянных проверок карт или навигатора во время движения, что сосредоточит ваше внимание на дороге.

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