Опытный садовод рассказал, как можно спасти крыжовник от насекомых-паразитов

Крыжовником любят лакомиться не только дачники, но и насекомые-вредители: огневки, тля, пилильщики. Опытные садоводы предлагают одно простое, но эффективное средство от паразитов.

На три литра воды берем килограмм древесной золы. Обрабатываем кусты ранней весной. Можно повторить процедуру по окончании фазы цветения.

Также крыжовник часто страдает от мучнистой росы. О наличии заболевания можно судить по серым пятнам на листве и побегах. Лечить растение можно содой.

На литр воды берем чайную ложку соды и 3 г железного купороса. Желательно обрабатывать крыжовник на ранней стадии болезни.