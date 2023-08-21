Похудевшая на 40 килограммов пилот Лили Робертс рассказала, что поможет без затрат и вреда здоровью добиться фигуры мечты

Пилот из США за три с половиной года сбросила 40 килограммов и рассказала о секретах эффективного похудения, пишет 7 News. Лили Робертс призналась, что ранее ее вес был нестабильным.

У меня случались периоды, когда быстро теряла вес. А также - периоды, когда он замирал, — объяснила она.

Женщина не хотела себя истязать строгими диетами, потому решила придерживаться правильного питания. Пилот высчитала необходимое для ее организма количество калорий и макронутриентов: белков, жиров и углеводов. После подсчетов сама стала готовить полезные блюда.

Чтобы разнообразить рацион, она составляла план питания на целую неделю. Писала список блюд, которые хотела съесть, потом готовила их вперед на несколько дней. Готовые блюда хранила в холодильнике.

К примеру, на завтрак пилот могла приготовить запеченную картошку с яйцами и овощами. Либо - кашу с яблоками. Обедала супом с говядиной и овощами, а на ужин - ела тако с индейкой и пасту.

Перекусывала нарезанной морковью, апельсинами, сырными крекерами, орехами. Благодаря правильному, сбалансированному рациону она сумела сбросить 40 килограммов.

Робертс и сейчас продолжает придерживаться здорового питания, потому берет на работу домашнюю еду. По ее словам, именно правильное питание стало главным ключом к ее избавлению от лишнего веса.