Опытный садовод рассказал о важных процедурах ухода за томатами в августе

Делаем зольную подкормку, на 10 л воды добавляем 2 л золы, туда же 10 г порошка борной кислоты, пузырек йода.

Настаиваем 24 часа, концентрат разводим с водой: на литр - ведро воды. Под куст вносим литр раствора.

Обязательно проветриваем растения. Поддерживаем в теплице температуру около 23 градусов и влажность примерно 65%.

Устанавливаем в теплице емкости с жидким навозом, туда же можно положить комок сена. Ночью отсюда будет выделяться много уклекислого газа, а он необходим для фотосинтеза.

В жару поливаем междурядья лейкой, чтобы снизить температуру.

Мульчирование помогает сберечь корни от перегрева, сохранить землю влажной. А вот окучивание в конце лета будет лишним.

Растения должны сосредоточиться на плодах, а на на отращивании дополнительных корней.