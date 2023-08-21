Звезда сериала Кухня Кузьмина вышла замуж за бизнесмена Апанасевича, от которого ждет ребенка

Новостью о своем замужестве актриса Ольга Кузьмина поделилась в своих соцсетях.

Официальным супругом знаменитости стал ведущий мероприятий и экскурсовод Евгений Апанасевич, от которого Ольга ждет ребенка.

Оказывается, влюбленные поставили штамп в паспорте еще в июле, а в августе состоялось торжество по поводу.

Известно, что свадьба прошла на территории Республики Беларусь.

Для 36-летней Кузьминой это второй по счету брак. У нее уже есть сын Гордей от прошлых отношений. У мужа актрисы тоже есть дети: сын Ян и дочь Амелия.