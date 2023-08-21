Как перевести зеркало заднего вида в ночной режим: простой лайфхак

Эта функция может быть неизвестной как новичкам, так и опытным автомобилистам.

Чтобы активировать ночной режим, водителю достаточно опустить маленький рычажок, расположенный в нижней части зеркала.

Это простое действие изменит угол отражения света и поможет избежать ослепления фарами исходящего сзади автомобиля. После использования ночного режима зеркало можно легко вернуть в исходное положение, подняв рычажок.

Этот незамысловатый лайфхак позволяет водителям обеспечить безопасность себе и пассажирам, предотвращая ослепление от света фар других автомобилей в ночное время.